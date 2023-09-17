Serie A | Juventus 3-1 Lazio

Serie A'nın 4. haftasında Juventus sahasında Lazio'yu 3-1 yendi. Lazio bu sezon 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı.

Serie A'da 4. hafta maçında Juventus ve Lazio, Allianz Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım 10'da Vlahovic ve 26'da Chiesa ile 2-0 öne geçti. İlk yarıyı Juventus 2-0 üstün tamamlarken, Lazio 64'te Luis Alberto ile skoru 2-1'e getirdi.

Juventus'ta tekrar sahneye çıkan Vlahovic 67'de skoru tayin eden golü kaydetti.

Siyah beyazlılar bu sezon 3. galibiyetini alırken puanını 10 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lazio ise bu sezon 4 lig maçında 3. yenilgisini yaşadı. 3 puanda kalan Lazio 15. sırada yer aldı.