Serie A | Lecce 1-2 Napoli

Via del Mare Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 64. dakikada Antonino Gallo kendi kalesine attı. Lecce'nin golü, 52. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 74 yapan Napoli, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Lecce ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

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08/04/2023 10:15