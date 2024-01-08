Serie A'da Milan, Empoli'yi 3-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

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08/01/2024

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Serie A'da Milan, Empoli'yi 3-0 yendi

Serie A'da 19. hafta maçında Milan, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.

Milan, karşılaşmayı 3-0 kazanırken goller, 11. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 31. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 88. dakikada Chaka Traore'den geldi.

Bu sonuçla, Serie A'da puanını 39'a çıkaran Milan, Inter ve Juventus'un ardından 3. sırada bulunuyor. Empoli ise 13 puanla düşme hattında kaldı.

08/01/2024 10:08
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TAGS: haber, kıbrıs
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