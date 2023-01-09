Serie A'da Roma, Milan karşısında beraberliği kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasındaki Milan-Roma karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

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09/01/2023

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Serie A'da Roma, Milan karşısında beraberliği kurtardı

Haftaya 2. sırada başlayan Milan, puan tablosunun 6. basamağındaki Roma'yı ağırladı.

Kalulu ile 30. dakikada öne geçen Milan, Pobega'nın 77. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Fakat Roma, Ibanez'in 87 ve Abraham'ın 90+3'üncü dakikada attığı gollerle bir puanı kurtardı.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, sahaya ilk 11'de çıktı ve 78 dakika oynadı.

Puanını 37'ye yükselten Milan, averajla 3. sıraya geriledi. 31 puana sahip Roma ise yerini korudu.

09/01/2023 10:59
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TAGS: Serie A, Roma, Milan
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