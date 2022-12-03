Taşlıca köyü sakini, iyi insan Şerife Çelik, hayatını kaybetti.

Çelik’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Taşlıca Köyü Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Yenierenköy Belediyesi, sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı.

İşte o paylaşım:

“Belediye personelimiz Vedat Çelik’in çok kıymetli annesi Taşlıca köyü sakini Şerife Çelik’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi yarın (4 Aralık Pazar) öğle namazına müteakip Taşlıca köyü kabristanlığında defnedilecektir. Yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.”

Bu habere tepkiniz:



03/12/2022 19:19