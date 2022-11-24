Derince köyü sakinlerinden, iyi insan Şerife Güneş, hayatını kaybetti. Güneş’in vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Yenierenköy Belediyesi, sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı.

İşte o paylaşım:

“Derince köyü sakini, belediye personellerimiz Ferzi Güneş ve Ömer Güneş’in çok kıymetli anneleri Şerife Güneş’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.”

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24/11/2022 17:28