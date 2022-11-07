Şerifloğlu’nun istifası kabul edilmedi

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07/11/2022

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Şerifloğlu’nun istifası kabul edilmedi

Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulu, Eralp Şerifoğlu’nun istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Bugün spor kamuoyuna düşen teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu’nun istifası hakkında açıklama yapmaz isteriz;

Ligin 7.haftasında kendi sahamızda oynadığımız Lapta maçında yaşanan birtakım münferit olaylardan sonra teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu’nun istifa ettiği kamuoyuna düşmüştür. Yaşanan bu gelişmelerden sonra yönetim kurulu olarak hemen toplantı yapmış olup yaşananları çok ince ayrıntısına kadar değerlendirip  oy birliği ile Eralp Şerifoğlu’nun istifasını kabul etmediğimizi, her aile içerisinde yaşanabilecek bu gibi olayların bir daha yaşanmaması adına gereken tedbirleri en erken zamanda alacağımızı ve teknik direktörümüz Eralp Şerifoğlu ile görüşüp bu sorunu çözmek için ciddi çaba göstereceğimizi tüm spor kamuoyuna bildiririz.”

07/11/2022 21:54
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TAGS: Şerifloğlu’nun istifası kabul edilmedi
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