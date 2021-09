Şerifoğlu: Tercih senin antrenör arkadaşım

Ülkemiz futbolunun deneyimli teknik adamlarından ve aynı zamanda öğretmen olan Eralp Şerifoğlu, sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşım yaptı. Eralp Şerifoğlu, futbol ligleri başlamadan 9 antrenörün görevinden ayrıldığını ve ayrılmak zorunda kaldıdğını yazdı. Şerifoğlu, liglerin daha ikinci haftasında ise 3 antrenörün de istifa ettiğini söyledi.

Şerifoğlu'nun yazısının tamamı şöyle:

Hep En az bilenler! Gitmeye Devam Ediyor!

Futbol ligleri başlamadan 9 Antrenör görevinden ayrıldı ve ayrılmak zorunda kaldı!

Liglerin daha ikinci haftasında üç Antrenör daha İSİTiFA etti.

Bu hafta sonu en az üç tanesi daha istifa eder!

Bilenlerin ve yönetenler ne düşünür acaba?

"Sisteme Uyan, güçlünün yanında duran yaşar" felsefesi hakim!

Antrenörün bugünki Statüsü;

Asla küçümsemek için söylemiyorum: Şampiyonluk yaşamış bir arkadaşım demişti:

"Kulüp Malzemecisi Arkadaşımın yetki olarak biraz üstündeki çalışandır."

Bir iki istisna hariç, Şu an bu ülkede görevden alınmayacak sadece 3 Teknik Adam var...

***

Antrenörlük mesleği yıllar içerisinde çok büyük erozyona uğradı.

Kulüplerin yapısında planlayan, koordine eden, danışılan ve yöneten , Lider Antrenörler dönemi biteli çok oldu.

Şimdi bırakın üst tarafları;

Topa vurmayı bilmeyen ama youtube da gördüğü Real Madrid antrenmanını yapmak isteyen, daha kendini tanımadan "Teknik Adam" beğenmeyen ergenlerin bile "Antrenör Kellesi" isteme cüretleri ve Hadsizliğine bile şahit olduğumuz zamanlara geldik.

Büyükler mi?

Çağdaş yöneticilerin, futbolcularla kurulan özel arkadaşlıklarının içine sen de girersen ne ala! Seni sevenler tarafından korunur, bir süre dokunulmazlık kazanabilirsin.

Yoksa takımın 2/3 ağabeyi seni elden ayaktan götürür!

Eskiden gönderilmek için 3 maç olsun beklenirdi!

Artık gitmek için maç kaybetmeye de gerek yok.

*

Bu tablodan üzülecek veya sorgulanacak bir şey görmüyorum.

Ne ekersen Onu biçersin.

Mücadeleyi, durduğun yeri, prensipleri doğru zamanda ortaya koyacaksın.

O değerlerin, değersizleştiği gün gideceksin. Doğruysan, istifa etmeyecek, "Görevden alınmayı" talep edeceksin.

Tabi istisnalar hariç.

Futbol da başarıyla başarısızlık çok yakındır.

Başarısızlık da bedel ödemek tabi ki senin kaderindir. Ödeyeceksin.

Sonrasında Yoluna "Prensiplerinle" devam edeceksin. Edemezsen evinde oturacaksın.

Veya

Bu düzenden beslenenler gibi beslenmeye devam edeceksin.

Kazanmak için her yolu deneyenler,yönetenler tarfından eline listeler tutuşturulan, futbolcusuyla çağdaş ilişkiler kurabilenler!, "ben parasız da yaparım size bu işi diyenler", devre aralarında soyunma odalarında sayıları tespit edilemeyen sayıda çok bilenlerle toplantılar düzenleyenler, meslektaşını tribünde eleştirenlerin vs vs vs kervanına katılacaksın...

O nedenle 9 teknik adamın görevden ayrılması konuşulmuyor bile!

Neden?

Çünkü değerin yok!

Neden?

Çünkü Senden daha çok var!

*

Futbolun içinde ve Antrenör olan bir bilge kişi bir gün şunu demişti.

"Bizim işimiz böyle. Birimiz gidecek diğeri gelecek!"

İyi de bu gidip gelmeler de hiç mi ahlaki, insani, vicdani değerler olmayacak?

İstisnalar hariç.

İnsanın kendine ve işine Saygısı esastır.

Başarı veya başarısızlığı hazmedebilmek de bir erdem olmalı.

Hiç mi, durun bakalım! diyen olmayacak.

Hiç mi Suçlu aramaktan kendimizi kandırmaktan vazgeçmeyeceğiz?

Hiç mi getiren ve götürenler" Ben de hata yaptım! " demeyecek?

Gidip gelmelere devam o zaman.

Üstadım Nazım Hocamın dediği gibi

" Bu kader Gabak kesme yeter."

Tercih senin antrenör arkadaşım.

İstisna olmak senin kararın.

Kimsenin değil!

Kalın sağlıcakla.

