Serim: KKTC’nin, uluslararası toplumla bağlarının güçlenmesi için çalışacağız

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, göreve gelmesinin ardından başlattığı ziyaretlerine Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile devam etti.

Görüşmeyi kısaca sosyal medya hesabından duyuran Büyükelçi, içeriği özetledi:

KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunduk.

KKTC’nin uluslararası temaslarının artması ve Kıbrıs Türklerinin dünyada hak ettikleri yeri almaları için atılabilecek adımları değerlendirdik.

Yurtdışındaki KKTC Temsilciliklerinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

KKTC’nin, başta Türk Dünyası olmak üzere uluslararası toplumla bağlarının daha da güçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.