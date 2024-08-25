Serim: Mehmet Dursun'un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, lenfoma tedavisi gören Mehmet Dursun’un vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında, Mehmet Dursun'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Dursun'un cenazesinin en kısa sürede KKTC'ye getirilmesi için tüm imkanlarla destek olacaklarını vurgulayan Serim, "Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Lefkoşa Büyükelçisi Serim, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz Mehmet Dursun’un vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumun cenazesinin en kısa sürede KKTC’ye getirilmesi için tüm imkanlarımızla destek olacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."