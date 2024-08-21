Serim: Projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının inşaat alanına giderek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Serim, “TOKİ ve KKTC yetkilileriyle yaptığımız incelemelerde iş planıyla uyumlu şekilde çalışmaların hızla ilerlediğini yerinde tespit ettik.

KKTC’ye yakışır, çağdaş, teknolojik bakımdan donanımlı ve çevreci bir anlayışla tasarlanmış ve tüm Kıbrıs Türkünü kucaklayan bu projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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