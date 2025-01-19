Serim: Türkiye, KKTC Vatandaşlarını kendi vatandaşlarından ayırmıyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan anlaşma, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi.

KKTC vatandaşlarına artık Türkiye’de çeşitli konsolosluk hizmetleri sunulacak.

Anlaşma kapsamında, KKTC vatandaşlarına sunulacak hizmetler şu şekilde sıralandı:

MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ

KKTC vatandaşlarının yurtdışında karşılaştıkları sorunların çözülmesi amacıyla konsolosluk desteği sağlanacak ve mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenecek.

ADLİ DESTEK

Yabancı bir ülkede gözaltına alınma, tutuklanma veya hapis cezası gibi durumlarla karşılaşan KKTC vatandaşlarına gerekli adli destek verilecek.

SERİM: TÜRKİYE, KKTC VATANDAŞLARINI KENDİ VATANDAŞLARINDAN AYIRMIYOR

Türkiye’nin KKTC vatandaşlarını kendi vatandaşlarından ayrı görmediği vurgulanırken, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını belirtti.

Serim, yaptığı açıklamada Türkiye’nin KKTC vatandaşlarını dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmayacağını ifade etti.