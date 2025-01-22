Serim ve Amcaoğlu’ndan Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaret

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti, devam eden 3. Etap Projesi çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükelçi Serim, “Bölgede mobilya, gemi ve temizlik&yapı malzemeleri üretimi yapan çeşitli fabrikalardaki incelemelerimizde gördüğümüz sanayi üretim kapasitesi, KKTC’nin üretime dayalı kalkınma hedefleri bağlamında bizleri daha da yüreklendirdi” dedi.

“Günümüzün küresel ekonomik yapısı içerisinde, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı hiç şüphesiz sektörel çeşitlilik ve ihracata dayalı üretimdir” ifadelerini kullanan Serim, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede KKTC’nin bir yatırım adasına dönüştürülmesi, üretime dayalı gelişimin vücut bulması ve ihracatın kuvvetlendirilmesi için tüm kurum, kuruluş ve özel sektörümüzle Kıbrıs Türkü’ne olan desteğimizi sürdürmeye kararlıyız.”