Serim'den Veda Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki 16. Büyükelçisi olarak görev yapan Yasin Ekrem Serim, büyük bir gururla yürüttüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Büyükelçi Serim, yaptığı veda açıklamasında Kıbrıs Türk halkına yönelik önemli mesajlar verdi.

Serim, görev süresi boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve refah seviyesinin artması adına birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu çalışmalar arasında e-Devlet projeleri, ekonomik gelişim, enerji ve su temini, sağlık, altyapı geliştirme, eğitim, çevre, tarım ve kamu hizmetleri gibi geniş kapsamlı başlıklar yer aldı.

Büyükelçi Serim, bu projelerin hayata geçirilmesi ve başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan desteğinin süreceğini vurguladı. KKTC’nin bekası ve geleceği için Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğini belirten Serim, Kıbrıs Türk halkı için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Görev süresi boyunca Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığı deneyimlerin kendisi için önemli olduğunu belirten Serim, bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını dile getirdi.