Serin İpekçioğlu'nun Annesinden Sert Tepki: ''Bu Davada Olası Kast Uygulanmayacaksa, Başka Hiçbir Davada Uygulanmaz''

6 Şubat depreminde İsias Otel'de hayatını kaybeden Serin İpekçioğlu'nun annesi Pervin Aksoy İpekçioğlu, mahkemede yoklama alındığı esnada söz alarak, savcının mütalaasında olası kastın uygulanmaması kararına sert tepki gösterdi.

İpekçioğlu, mütalaanın bilinçli taksir üzerinden verilmesini eleştirerek, katların kesilmesinin olası kast olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

İpekçioğlu, "Olası kast, düğünde havaya açılan ateşle birinin ölmesiyle gelmez. Bu, deprem davalarında da kullanılan bir usuldür. Bu davada olası kast uygulanmazsa, başka hiçbir davada uygulanmaz. Adalet, bir ülkenin geleceğini de şekillendirmesi açısından önemlidir" dedi.