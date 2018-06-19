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Serin ve nemli hava ülkedeki etkisini bu hafta da sürdürecek

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19/06/2018

Serin ve nemli hava ülkedeki etkisini bu hafta da sürdürecek
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Serin ve nemli hava ülkedeki etkisini bu hafta da sürdürecek. İç kesimlerde sıcaklık 31 dereceye kadar düşecek. Bugün yer yer sağanak yağmur da bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 ile 34, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta, yağış gününde zaman zaman kuvvetli esecek.

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TAGS: hava durumu, yağmur
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