Serinin ilk maçı Leventspor’un

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde final serisinde ilk maç bu akşam oynandı. Levent Koleji Spor Salonu’nda Leventspor ile Alsancak’ı karşı karşıya getiren mücadelenin galibi 86-40’lık skor ile Leventspor oldu. Maçın en skorer oyuncusu Levenspor adına 26 sayı üreten Günay Akgür oldu.

Serinin ikinci maçı 7 Ekim Cuma akşamı Girne’de oynanacak. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak Alsancak-Leventspor maçı saat 19.00’da başlayacak. Leventspor bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Alsancak’ın kazanması durumunda üçüncü maç Cumartesi günü Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanacak.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 22:36