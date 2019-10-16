Serintürk 2 gün tutuklu kalacak

14.10.19 tarihinde saat 03.30 sıralarında Bafra’da bir işyeri içerisinde bulunarak polise teslim edilen yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile ilgili sürdürülen soruşturmada, söz konusu uyuşturucu maddeyi tasarrufunda bulundurduğu esnada cebinden düşürdüğü belirlenen Sami Serintürk (E-25) 15.10.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 16.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Hasan Derman yemin tahtında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Derman şahadetinde 14.10.19 tarihinde Bafra köyünde bir işyeri içerisinde yerde, 1 gr Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ihtiva eden bir kâğıt parçasının bulunduğu ve polise teslim edildiğini belirtti. İş yeri içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesinde bahse konu uyuşturucu maddeyi zanlı Sami Serintürk nin arka cebinden düşürdüğünün görüldüğüne değinen Derman ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Ayni gün zanlının ikametgâhında yapılan aramada salon odasındaki bilgisayar çekmecesinde içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 1 adet mavi renk öğütücü ve metal bir kap içerisinde tütünle karışık 20 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak emare aldığını belirten Derman zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve uyuşturucu maddeyi 13.10.19 tarihinde bilmediği bir şahıstan 2 gr olarak 200 TL karşılığı satın aldığını beyan ettiğini aktardı.

Emarelerle ilgili raporların henüz eline ulaşmadığına ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığına değinen Derman, zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

16/10/2019 22:59