Girne'de 25 Eylül tarihinde meydana gelen çekiçli soygun olayı ile ilgili tutuklanan Serkan Bilir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, zanlının “Ateşli silah taşıma ve tasarruf”, “Soygun”, “Yaralama”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma” suçlarından tutuklandığı belirtildi. Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Eylül’de Bektaş Gıda Şirketi çalışanı Mehmet Güngörmüş’ün soyulması olayı ile ilgili Ahmet Sarıkılıç ile birlikte tespit edilerek yakalandığını, olay günü yakalanan zanlı hakkında suça bağlayacak birçok kanıt temin ettiklerini söyledi. Polis, kamera kayıtlarının incelemesinin tamamlandığını, zanlının soygunda kullanılan aracı sürdüğünün tespit edildiğini, kıyafetler ve ayakkabılar bulduklarını açıkladı. Bulunan emareler üzerinde parmak izi incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıya ait çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı. Polis, zanlının 7 Eylül 2018 tarihinde ülkeye giriş yaptığı, turist olduğunu ve sürekli giriş çıkışları olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı ile ilgili suça bağlayan ciddi kanıtlar olduğunu ve işlenen suçların ciddiyetine değinerek zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.