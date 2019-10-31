Serkan Özcezarlı'ya Son Veda

Eğitim uçuşu yaptığı sırada meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden pilot Serkan Özcezarlı için bugün saat 10.00’da Hava Sporları Federasyonu’na ait Geçitkale’deki hangar önünde tören düzenlendi.

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla Spor Dairesi ve Hava Sporları Federasyonu’nun düzenlediği törene, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yrd. Zorlu Töre, GKK Komutan Yrd. Tuğgeneral İbrahim Dağman, yetkililer, Hava Sporları Federasyonu yetkili ve üyeleriyle sevenleri katıldı.

Özcezarlı’nın naaşının Hava Sporları Federasyonu üyelerinin omuzlarında alana getirilmesiyle başlayan törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu. Özcezarlı’nın biyografisinin okunmasının ardından Başbakan Etsin Tatar ile Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya konuşma yaptı.

TATAR: “KKTC İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP”

Başbakan Ersin Tatar, Serkan Özcezarlı’nın ölümünün KKTC için büyük bir kayıp, tüm halk için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getirdi.

Özcezarlı’ya Allahtan rahmet dileyen Tatar, tüm camiaya ve Özcezarlı’nın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Serkan Özcezarlı’nın çok çalışkan, çok başarılı bir isim olduğunu ifade eden Tatar, kendilerine düşenin Kıbrıs Türk havacılığına ciddi emeği geçen Özcezarlı’nın adını yaşatmak olduğunu kaydetti.

Tatar “İşimiz bu ismi yaşatmak, ailesine ve projelerine sahip çıkmak” şeklinde konuştu.

ZİYA: “UĞURLAR OLSUN, SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Bunun yaptığı en zor konuşmalardan olduğunu söyleyen Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya da, federasyonun en iyi pilotu ve tek eğitmeni olan Özcezarlı’nın mükemmel bir insan, çok iyi bir eş, aile babası ve dost olduğunu anlattı.

Özcezarlı’nın tüm olumsuzluklara rağmen ülkesini terk etmediğini anlatan Ziya, yurt dışından kendisine daha birkaç ay önce şimdi aldığı maaşın 3 katı fazla maaşla bir iş teklifi geldiğini ancak bunu reddettiğini söyledi.

Ziya, Özcezarlı’nın bunun yerine ülkesinde kalarak çeşitli projelere imza atmayı tercih ettiğini ifade ederek, kendilerine düşenin Özcezarlı’nın başladığı projeleri bitirmek olduğunu dile getirdi.

Ziya konuşmasına “uğurlar olsun, seni asla unutmayacağız” diyerek son verdi

Konuşmaların ardından saygı geçişi yapıldı ve tören sona erdi. Törenin ardından, Cihangir Camii’nde kılınan öğle namazından sonra Serkan Özcezarlı’nın naaşı Cihangir Mezarlığı’na defnedildi.

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal - TAK

31/10/2019 14:50