Sermen Vudalı yaşama veda etti

Akova köyü ile ismi özdeşleşen Sermen Vudalı, bu sabah yaşama veda etti.

Uzun süredir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Vudalı, ölümü ile sevenlerini yasa boğdu.

Akova Türk Çiftçiler Birliği'nde uzun yıllar futbol oynayan Vudalı, efsane Çetinkaya'ya transfer olarak kısa bir süre forma giymişti. Köyünde kulüp başkanlığı da yapan Vudalı, spor tesislerinin tamamlanmasına büyük katkı vermişti. Oğlu Eray Vudalı da halen Gençler Birliği forması giyen Sermen Vudalı, uzun yıllar gardiyan olarak çalışmıştı. Vudalı'nın cenazesi, yarın köyü Akova'da defnedilecek.