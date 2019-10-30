Sermaye, Uçaner’e emanet

Ülkemizin başarılı futbol insanlarından Hakan Sermaye ameliyat oldu. Doktor Erol Uçaner tarafından yapılan endoskopik ameliyat başarılı geçti.

Gençlik Gücü ile dün anlaşan Sermaye, sağ böbrek kanalına düşen taş nedeniyle yaşadığı sıkıntıları, deneyimli doktor Erol Uçaner’in yürüttüğü başarılı operasyonla ameliyat masasında bıraktı.

5 gündür sağ böbreğinden sağ böbrek kanalına düşen taş sebebiyle takip ve tedavisi yapılan Hakan Sermaye, son 2 gündür artan ağrıları, kanalda tıkanan ve tedaviye yanıt vermeyen taş sebebiyle sağ URS LAZER operasyonuna alındı. Yaklaşık 15 dakika süren endoskopik ameliyatla taşı temizlenen teknik direktör bu akşam müşahedede tutularak yarın sabah taburcu edilecek.

30/10/2019 22:23