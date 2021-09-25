Sertab Erener içtiği ilaç nedeniyle hastanelik oldu!

Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Sertab Erener, içtiği bir ilacın alerji yapması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, bu nedenle bugün Antalya'da ve yarın İstanbul'da gerçekleşecek konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak dün Antalya'daki konserini erteleyen Erener'in sağlık sebebi nedeniyle sahne alamadığı açıklandı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; yapım şirketi konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Şarkıcı, yarın akşam İstanbul'daki Fişekhane'deki konserini de ertelenmek zorunda kaldı.

Erener'in içtiği bir ilaç yüzünden alerji yaptığı öğrenildi. Hastaneye giden şarkıcı, tedavi sonrasında taburcu oldu. Erener, iyileştiği zaman ertelediği konserler için yeni bir tarih belirlenerek ve izleyici karşısına çıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in açıklamaları damga vurdu.

Erener, "En temel sorunumuz da milyarlarca insanız, artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler" ifadelerini kullandı.56 yaşındaki sanatçının çevre etkinliğindeki bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Erener'in sözlerine tepki gösterdi.

1990–1996 yılları arasında meslektaşı Levent Yüksel ile evli kalan, 2015'te müzisyen Emre Kula ile hayatını birleştiren Sertab Erener'in, çocuğu bulunmuyor.

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25/09/2021 12:40