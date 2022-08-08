Sertab Erener konserine telif baskını

Sertab Erener'in İstanbul konserinde organizatöre baskın yapıldı.

Ekipler bir alışveriş merkezinde düzenlenen konsere MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Neva Umay Balıkçıoğlu ve gözlemci ile birlikte gitti.

“Umuma açık alanlarda müzik kullanımı için yasal olarak alınması gereken izni almadan ve meslek birlikleri ile herhangi bir lisans sözleşmesi yapmaksızın canlı konser etkinliği düzenlediği gerekçesiyle” konseri düzenleyen organizatörlerle tespit yapıldı.

Avukat ve gözlemci çalışmaların ardından alandan ayrılırken, Sertab Erener konserine devam etti.

Benzer bir baskın önceki gün de Kenan Doğulu konserinde gerçekleşmişti.

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08/08/2022 11:31