Sertab Erener'in hayali gerçek oldu!

AKM'de yaklaşık iki saat sahnede kalan Sertab Erener, yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

"O ZAMANLAR HEP HAYAL EDERDİM"

Atatürk Kültür Merkezi’nin kendisi için çok özel bir sahne olduğunu dile getiren şarkıcı, “Öğrenci yıllarımda burada düzenlenen konserlere provalara hep gelirdim. O zamanlar hep hayal ederdim, bugün ise bu sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum"dedi.

EUROVİSİON’DAN SERTAB ERENER’E DAVET

Yıllar önce ülkemizi Eurovision'da temsil eden ve 'Eweryway That I Can' şarkısı ile birincilik gururunu bizlere yaşatan sanatçı, "Bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldım. Yarışma gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile 'Eweryway That I Can' üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu mayıs ayında sizlerle de paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

11/03/2024 11:26