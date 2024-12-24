Sertaç İpekçioğlu: ''Bir milletin sahip olabileceği en kutsal şey adalettir''

İsias Otel’de hayatını kaybeden Serin İpelçioğlu’nun babası Sertaç İpekçioğlu, davanın 6. duruşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İpekçioğlu, adaletin önemine vurgu yaparak, “Bu dünyada iki türlü adalet vardır, biri ilahi adalet, bir de insanoğlunun yarattığı adalet vardır. Sizler bir bilirkişi raporu istediniz ve geldi. Ne kadar yanlışlar yapıldığı bilimle ispatlandı. Dünyadaki insanoğlunun vereceği adalet, bir milletin sahip olabileceği en kutsal şeydir. Bir ülkenin ülke olabilmesi için adalet gereklidir.” dedi.