Sertbay: Yasa paniğe yol açtı…

Yabancıların mal alımı ile ilgili yasada yapılan değişiklik Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor. Avukat Burçin Sertbay, katıldığı bir programda Gayrı Menkul Paydaşlar Platformu ve İŞAD önderliğinde söz konusu yasadaki değişikliklerin Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını duyurdu.

Ada TV’de konuşan Avukat Burçin Sertbay, söz konusu yasadaki değişiklerin ciddi bir kaosa neden olduğuna dikkat çekti “Bu yasa 20’sinde kabul edildi. 21’inde yürürlüğe girdi. 22’sinin sabahı bütün Tapu Daireleri’nde bir kaos oluştu. Bütün gayrı menkul sektörü kendisini bir sarmalın içinde buldu. Bu yasa emlak sektöründe ve yabancılar arasında da bir paniğe yol açtı. Bu panik lokomotif sektör denen inşaat ve emlak sektöründe büyük sıkıntılara yol açtı” ifadelerini kullandı.