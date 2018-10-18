Sertkaya: Kıbrıs, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi

1985 yılında Türkiye’de ilk kez franchise sistemini kurarak markalı emlakçılık sistemini başlatan, Yurt içi ve yurt dışında 300’e yakın temsilciliği, geliştirdiği gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri ve düzenlediği müzayedelerle sektörün öncü kuruluşlarından birisi olan TURYAP’ın KKTC Girne Liman Temsilciliği önceki gün düzenlenen kokteyl ile hizmete girdi. Açılışa TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, TURYAP Yönetim ve İcra Kurulu yöneticileri, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve çok sayıda konuk katıldı. Açılışta TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay ve TURYAP Girne Liman Temsilcisi Yusuf Sertkaya konuklara hitaben birer konuşma yaptılar.

TURYAP GİRNE LİMAN TEMSİLCİSİ AZMİ SARIBAY

TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay açılışta yaptığı konuşmada, TURYAP ailesinin her geçen gün daha büyüdüğünü ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi. TURYAP olarak Türkiye dışında da temsilciliklerin açılmasına önem verdiklerini söyleyen Sarıbay, bizim için ayrı bir yeri olan Kıbrıs’ta da temsilciliğin açılmasını çok önemli bulduğunu söyledi ve TURYAP Girne Liman Temsilcisi Yusuf Sertkaya ve ekibine başarılar diledi.

TURYAP GİRNE LİMAN TEMSİLCİSİ YUSUF SERTKAYA

TURYAP Girne Liman Temsilcisi Yusuf Sertkaya, yaptığı konuşmada, açılışa katılan başta TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay başta olmak üzere TURYAP Yönetim İcra Kurulu üyelerine, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Kıbrıs’ın her geçen gün daha çok, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çektiğini söyleyen Sertkaya, konut azlığı nedeni ile kiraların yüksek aynı zamanda da garantili olması ve turistik cazibesi nedeniyle Kıbrıs’ı oturumluk ve yatırım yapmak cazibeli hale geliyor dedi. Özellikle uluslararası standarttaki Casinolar ve Sağlık Turizmi, yabancı turisti adaya çektiğini ifade eden Sertkaya, Doğal güzelliği sayesinde Kıbrıs’ın, Avrupa ülkelerinden daha uygun ve daha kaliteli işçilikle yapılan lüks villaları ile yabancı yatırımcıları cezbettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta Sağlık Turizmi, Casino Turizmi, Öğrenci Turizmi ve Tatil Amaçlı Turizm gerçekleşmekte olduğunu söyleyen Sertkaya, “İnşallah Genel Müdürlüğü’müzün desteği ile Kıbrıs’ta Gayrimenkul Turizmini de buraya çekmek için çalışmalara başladık.” İfadesini kullandı.

TURYAP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

1985 yılında kurulan TURYAP, batıdaki örneklerine uygun çağdaş emlakçılık modelini Türkiye'nin her yanında hizmet sunan 300’ün üzerindeki TURYAP temsilciliği, merkezi konumu, modern görünümü, uzman personeli ve standart çalışma esaslarıyla yüz binlerce Emlak’ın el değiştirmesine aracılık etmektedir.

KKTC'de hızla gelişen gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirmek isteyen TURYAP Girne Liman temsilciliği Türkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren TURYAP 'ın sahip olduğu geniş potansiyel müşteri tabanı ve Türkiye'nin 4 bir tarafına yayılmış 300'ün üzerinde TURYAP ofisi aracılığıyla KKTC'de bulunan gayrimenkulleri en hızlı ve en güvenilir şekilde pazarlamayı hedefliyor.

TURYAP'ın kurumsal yapısı, güvenilir satış öncesi ve sonrası hizmetlerini ilke edinerek faaliyete başlayan TURYAP Girne Liman temsilciği sadece KKTC'deki iç piyasa pazarlama faaliyetleriyle değil, binlerce satılık ve kiralık portföyün bulunduğu TURYAP'ın ortak havuzlu web sitesiyle de müşterilere ulaşarak, gayrimenkulü en hızlı ve güvenilir şekilde pazarlama faaliyetlerine başlamıştır.

TURYAP Girne Liman temsilciğinin vereceği başlıca hizmetler; gayrimenkul (ev, arsa, daire, işyeri) alım, satım, kiralama, emlak danışmanlığı, kiralık gayrimenkul yönetimi (kiralama, takip, tadilat), proje yönetimi vb. hizmetlerdir.