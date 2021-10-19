Sertoğlu, BTM kulüplerini toplantıya çağırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri ile ilgili açıklama yaptı.

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19/10/2021

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Sertoğlu, BTM kulüplerini toplantıya çağırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle; 

"Uzunca bir süredir Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) ile ilgili devam eden ve bir türlü çözülemeyen hakem ücretlerinin ödenememesi ile alakalı sorun gün geçtikçe içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. 

Dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın BTM hakem ücretlerinin ödendiği yönündeki beyanatının üzerinden 2 yıllık bir zaman geçmesine rağmen bu paranın halen ödenmemiş olması hakem arkadaşların BTM maçlarına çıkmama yönünde karar almasına yol açmıştır.

 Yaklaşık 70 köyümüzü ilgilendiren bu sorundan dolayı hem bu köylerimiz hem de hakemlerimiz ciddi anlamda büyük mağduriyet yaşamaktadır. BTM Ligleri ile ilgili olarak köylerimiz hazırlıklarına başlamasına rağmen sorun henüz ortadan kalkmamıştır. Söz konusu ortamda da BTM Ligleri’nin başlaması çok zor görünmektedir. 

Tüm bu sorunları görüşmek için 26 Ekim 2021 Salı günü saat 15.00’te tüm BTM kulüplerini KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda toplantıya çağırıp bir çözüm bulma konusunda çalışacağımızı bildiririm.

 Saygılarımla,

19/10/2021 11:48
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TAGS: Hasan Sertoğlu
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