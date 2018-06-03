Sertoğlu Çukurovalılar Dayanışma Derneği iftar yemeğine katıldı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu Çukurovalılar Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemekte, davetli olarak 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile UBP lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu. Sertoğlu,” yaptığı konuşmada bu gibi sosyal etkinliklerin önemine değindi ve şöyle dedi: “Fazla söre gerek yok. İftar yemeği için buradayız. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. İnşallah elbirliği ile Lefkoşamızı, Başkentimizi, layık olduğu yere getireceğiz. Bu kenti hak ettiği temizlik ve düzene kavuşturacağız. Bunun için çok çalışmak , kararlı olmak organizasyon yapmak ve projeler uygulamaya koymak gerekir. Bizler bu konuda tecrübeliyiz ve Lefkoşa’yı kısa sürede pırıl, pırıl, yemyeşil, düzenli bir başkent haline getireceğiz.” dedi

Eroğlu “Neyi murad ettiğimi biliyorsunuz” 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yemekte kısa bir konuşma yaptı. Eroğlu, “ Çukurovalılar Dayanışma Derneği Başkan ve üyelerine kendilerİni bir iftar sofrasında buluşturduğu için teşekkür etti ve “ bu gibi sosyal buluşmalarının kendisinin hep ifade ettiği halkın birlik beraberliğinin devamına da önemli katkı sağladığını” kaydetti. Lefkoşa Belediye Başkanlığı seçim sürecinin devam ettiğine işaret eden Derviş Eroğlu, “ neyi murad ettiğmi biliyorsunuz. ” diye konuştu.