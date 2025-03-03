Sertoğlu: Değirmenlik genel kurulunu tanımıyoruz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Değirmenlik Spor Kulübü'nde ortaya çıkan şike iddiaları ve yönetimdeki usulsüzlükleri kamuoyuna duyurdu. Şu anda KTFF Disiplin Kurulu'nda devam eden soruşturmalar hakkında bilgi veren Sertoğlu, kulübün başkan ve yönetim kurulunun tüzük dışı hareket ettiklerini ve hukuki süreçlerin devam ettiğini belirtti.

Sertoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Bir süredir gündemi meşgul eden Değirmenlik Spor Kulübü meseleleri ile ilgili gelinen aşamada bir bilgilendirme yapmak ve spor kamuoyuna açıklama yapmak zaruri olmuştur.

Öncelikle bu hususta üç konu vardır;

Birincisi; Şike konusudur. Şike ile ilgili mesele şu anda KTFF Disiplin Kurulu’nda devam etmektedir ve bu konu ile ilgili tüm yetki KTFF Disiplin Kurulu’nun uhdesindedir.

İkinci konu ise resmi makamlar tarafından da doğrulatılan 2022 yılından itibaren, KTFF Yönetim Kurulu tarafından üyeliğinin askıya alındığı tarih olan 19.02.2025 tarihine kadar gayri yasal bir şekilde Değirmenlik Spor Kulübü’nün başkanlığını yetkisiz ve kulüp tüzüğüne aykırı bir şekilde devam eden başkan ve yönetim kurulu ile birlikte, bu gayri yasallığa bile bile göz yuman kişilerle alakalı olarak disiplin soruşturması ve yetkili makamlar nezdindeki soruşturmasının sonuna gelinmiş ve kısa bir zaman içerisinde KTFF Disiplin Kurulu’na da bu konuyla bilgilendirme yapılacaktır.

Üçüncü konu ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’na uygun olarak Değirmenlik Spor Kulübü’nün faaliyetlerini kendi kulüp tüzüğüne ve de KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü ile KTFF talimatlarına uygun halde yürütüp yürütmediğinin denetleme yetkisini kullanacaktır. Lefkoşa Kaymakamlığı’nın denetimi sonucunda bununla ilgili de bir karar üretilecektir.

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortada birden çok ciddi usulsüzlüklerin olduğu aşikardır. Kendi tüzüğüne göre başkan adayı dahi olamayacağını bile bile aday olup bu görevi yıllarca yürütmenin elbette bir cezai karşılığı olacaktır. Biz konuyu KTFF Tüzük ve Talimatları’na göre yürütürken adli konularla ilgili de yetkili makamlarla istişare içerisinde olacağımızı, Değirmenlik Spor Kulübü’nün yine gayri yasal bir şekilde yapmayı planladığı herhangi bir genel kurulu tanımadığımızı tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.”