Sertoğlu: Devletle 2025 protokolü imzalandı, Şubat ayında para yatacak

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, DaikinKıbrıs Kupası kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu, devletle 2025 protokolünün imzalandığını belirterek, Şubat ayından itibaren kaynağın kulüplere aktarılacağını söyledi.

Daikin firması ile de Federasyon Kupası için 2 milyon 250 bin TL bedelle anlaşıldığını vurgulayan Sertoğlu, geçmiş yıllara oranla yüzde 100 artışla sponsorluk fiyatının yükseldiğini söyledi.