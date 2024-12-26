Sertoğlu: Devletle 2025 protokolü imzalandı, Şubat ayında para yatacak

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
26/12/2024

Sertoğlu: Devletle 2025 protokolü imzalandı, Şubat ayında para yatacak

 

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, DaikinKıbrıs Kupası kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 
Sertoğlu, devletle 2025 protokolünün imzalandığını belirterek, Şubat ayından itibaren kaynağın kulüplere aktarılacağını söyledi.
Daikin firması ile de Federasyon Kupası için 2 milyon 250 bin TL bedelle anlaşıldığını vurgulayan Sertoğlu, geçmiş yıllara oranla yüzde 100 artışla sponsorluk fiyatının yükseldiğini söyledi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.