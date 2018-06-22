Sertoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Görüştü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Şehit Kemal Ünal Caddesi’ne ( Metropol yolu) giderek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette,bazı UBP milletvekilleri ile UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyeliği adayları da Sertoğlu’na eşlik etti.

Hasan Sertoğlu vatandaşlar ve esnafla konuşurken, Lefkoşa’nın kirli, bakımsız ve düzensiz olduğunu ileri sürdü ve bunların kendisinin aday olmasında başlıca etken olduğunu kaydetti.

Sertoğlu, “Biz Dereboyu ve Metropol yolundan başlayarak caddelerimizi pırıl, pırıl,ışıl ışıl yapacağız. Caddelerimizin kaldırım, yol, aydınlatma ve oto park problemleri geride kalacak. Lefkoşa halkı ve esnafı temiz, düzenli bir kentte yaşamanın sevincini yaşayacaktır” diye konuştu.