Sertoğlu, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, esnaf ve zanaatkarın sorunlarını bildiğini, seçilmesi halinde bunların aşılması için maksimum gayret göstereceğini söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasan Sertoğlu bu sabah UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve bazı belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Sertoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, dövizin değerinin son günlerde ciddi bir şekilde artmasının sıkıntıları da beraberinde getirdiğini, her gün bir çok esnafla muhatap olan birisi olarak esnafın durumunu çok iyi bildiğini belirtti.

Sertoğlu, “Biz bir yola çıktık. Yolumuz Lefkoşamızı perişan halinden kurtarıp layık olduğu güzel seviyeye getirme yoludur. Her gün her yerde bir başkente yakışmayacak manzaraları görüyoruz. Lefkoşa’yı bundan kurtarmalı, gerçek bir başkent görüntüsüne kavuşturmalıyız. Sizlerin de desteği ile bunu yapacağız. Seçilmem halinde, ki seçileceğimize inanıyorum, Lefkoşa Belediyesi olarak sorunların aşılması için maksimum gayret içinde olacağız. Bunun sözünü veriyorum” dedi.