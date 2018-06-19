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Sertoğlu Haspolat’ı Ziyaret Etti

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, Haspolat’ı ziyaret etti. 

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19/06/2018

Sertoğlu Haspolat’ı Ziyaret Etti
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Sertoğlu’nun Haspolat ziyaretine UBP Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar ile UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu da katıldı.
Haspolat ve Hamitköy’de “belediyenin ihmalinden kaynaklanan sorunlar yaşandığını” savunan Sertoğlu, göreve gelmeleri durumunda bu iki yerleşim yerinin sorunlarının aşılmasına gereken önemin verileceğini, sorunların giderileceğini söyledi

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TAGS: Sertoğlu, Haspolat’, haber, kıbrıs
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