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Sertoğlu, KKTC Uluslararası Fuarı’nı ziyaret etti

Sertoğlu, bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte dün gece 42’nci KKTC Uluslararası Fuarı’nı ziyaret etti.

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04/06/2018

Sertoğlu, KKTC Uluslararası Fuarı’nı ziyaret etti
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, bazı UBP Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi adaylarıyla birlikte dün gece 42’nci KKTC Uluslararası Fuarı’nı ziyaret etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre tüm stantları dolaşan Sertoğlu, fuarın Lefkoşa için taşıdığı öneme dikkati çekti ve Lefkoşa’nın layık olduğu yere gelebilmesi için aday olduğunu kaydetti.

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TAGS: Hasan Sertoğlu, lefkoşa, belediye başkan, aday, haber, kıbrıs
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