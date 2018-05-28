Sertoğlu: Mültecilerin Lefkoşa'ya gömülmemesi skandaldır!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu, “ 9 mültecinin cesetlerinin Lefkoşa’da toprağa verilmek yerine Lefke’de toprağa verilmesinin Lefkoşa Belediyesini yönetenler adına bir skandal olduğunu” belirtti.

Sertoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünyada ve bölgemizde devam eden savaşlar nedeniyle ciddi bir mülteci sorunu yaşanmaktadır. Mülteci Hakları’nı savunmak , mültecilere ve ailelerine elden gelen yardımı yapmak insanlık gereğidir. Hal böyleyken Lefkoşa Belediye Başkanı’nın geçtiğimiz hafta içinde sahillerimize vuran 9 mültecinin cesetlerinin hangi gerekçe ile olursa olsun Lefkoşa’da toprağa verilmesine karşı çıkması asla kabul edilemez. Sayın Başkan’ın hastahane morgunda kokan ve sıkıntılara yol açan cesetlerin Lefkoşa’da toprağa verilmemesi ile ilgili olarak ileri sürdüğü mazaretler yanlıştır. Böylesi durumlarda mazaret ileri sürülmez insanlık devreye girer. İnsan Hakları ile Mülteci Hakları’nı her ikide bir dillerine dolayanların bu davranışını kamuoyunun takdirne bırakıyorum. 9 mültecinin cesetlerinin Lefkoşa’da toprağa verilmek yerine Lefke’de toprağa verilmesi Lefkoşamızı yönetenler adına bir skandaldır.”