Sertoğlu seçim sürecini değerlendirdi

UBP Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Hasan Sertoğlu, kişisel siyasi beklentilerle yapılan küçük hesapların seçimde önlerinde büyük sıkıntı olduğunu söyleyerek, “Bu olumsuzlukları bu gün bizler yaşadık, yarın başka aday arkadaşlarımız yaşayacak. Dolayısı ile buna artık bir son vermenin zamanı gelmiştir” dedi.

Sertoğlu yaptığı yazılı açıklamada, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şahsi menfaatler ve koltukların gelip geçici olduğunu, kalıcı olanın ise ülke olduğunu vurguladı ve herkesin bu bilinçle hareket etme zamanı olduğunu kaydetti.

“Tarih bu bilinçle hareket etmeyenleri asla affetmeyecektir” diyen Sertoğlu, partilerine gönül veren insanların emeklerinin çalınmasına artık asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Seçim süreci hakkında da bilgiler veren Sertoğlu, “Herkes halkın kararına saygı duymalıdır. Bu demokrasinin bir gereğidir. Ancak sonuçlara saygı duymamız, seçim sonuçlarını kendi açımızdan incelememize ve bu süreçten dersler çıkarmamıza engel olmamalıdır” dedi.

Sertoğlu şöyle devam etti:

“Bu vesile ile birkez daha, Hasan Sertoğlu olarak seçimlere katılma cesareti gösteren tüm aza adaylarını, muhtar adaylarını, belediye meclis üyesi adaylarını ve başkan adaylarını kazansın veya kaybetsin canı gönülden kutlar, şahsıma destek olan veya olmayan herkese sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım.”

(TAK)