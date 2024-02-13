Sertoğlu: Siyasetin sportif faaliyetlere engel olmamasını istiyoruz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Güney Kıbrıs’ın 28. Balkan Salon Şampiyonası’na katılmasını değerlendirdi, “Siyasetin sportif faaliyetlere engel olmamasını istiyoruz” mesajı verdi. Sertoğlu, Kıbrıslı Türklerin de siyasete bulaşmadan sportif faaliyetlerin içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’deki takımlarım U 17 finalleri için Güney Kıbrıs’a gelebileceğini ifade eden Sertoğlu “Balkan Atletizm Şampiyonası’nda Güney Kıbrıs takım olarak katılabilir. Benim buna hiç itirazım yoktur” ifadelerinin kullandı.

Siyaset ve sporun bir birinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Hasan Sertoğlu “Bizim uğraşımız da budur. Sporla siyaset birbirinden ayrılsın. Kıbrıslı Türkler için de bu böyle olsun istiyorum. Siyaseten ilişkisi olmayan iki ülke, Türkiye ve Güney Kıbrıs, sporda faaliyet gösteriyor. Biz de siyasete bulaşmadan, sportif faaliyet yapmak istiyoruz” dedi.

“Çabamız spor ambargolarını aşmak içindir”

Siyasetin sportif faaliyetlere engel olmaması gerektiğine dikkat çeken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu “Türkiye ve Güney Kıbrıs tüm siyasi problemlerine rağmen bir arada spor yapabiliyorsa, biz de sporun dışında kalmamalıyız.

Biz umudumuz kaybetmedik. 22 bin genç, haftada 60 maç, yüzlerce hakem, teknik direktör, tüm bu çabamız spor ambargolarını aşmak içindir” ifadelerini kullandı.