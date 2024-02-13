Sertoğlu: TFF yönetiminden hiçbir beklentim yoktur

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13/02/2024

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Sertoğlu: TFF yönetiminden hiçbir beklentim yoktur

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, bugün gündeme ilişkin konuları değerlendirmek için bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ülke futbolunun yaşadığı sorunlardan söz eden Sertoğlu Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu dikkate almadığından yakındı.

Federasyon olarak TFF’ye gönderdikleri yazılara cevap alamadıklarını ifade eden Sertoğlu “FIFA cevap verirken, TFF cevap verme nezaketinde dahi bulunmuyor. Bu nedenle benim mevcut TFF yönetiminden hiçbir beklentim yoktur” dedi.

 

13/02/2024 16:05
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TAGS: Sertoğlu: TFF yönetiminden hiçbir beklentim yoktur
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