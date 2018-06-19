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Sertoğlu Türk-Sen’i ziyaret etti

Sertoğlu ve UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları, bugün Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu ziyaret etti.

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19/06/2018

Sertoğlu Türk-Sen’i ziyaret etti
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Hasan Sertoğlu ve UBP Lefkoşa Belediye Meclis üyesi adayları, bugün Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu ziyaret etti.
Ofisinden verilen bilgiye göre, Sertoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı’ya kendilerine gösterdiği ilgi için teşekkür etti ve her zaman ilgili tüm çevrelerle diyaloğa önem verdiğini, bundan sonra da vermeye devam edeceğini söyledi.
Lefkoşa’nın halinin perişan olduğunu, bu perişanlığı gidermek ve Lefkoşa’yı çağdaş bir kent yapmak için aday olduklarını  ifade eden Sertoğlu, “Lefkoşa için gerekenler yapılmadı, biz ne gerekirse yapacağız, Lefkoşa için canla başla çalışacağız” dedi.

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TAGS: Hasan Sertoğlu, lefkoşa, belediye başkan, aday, haber, kıbrıs
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