Sertoğlu: Ülkeyi yönetenler popülist söylemlerden vazgeçsin

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu açıklama yaptı. Sertoğlu, ülkeyi yönetenlerin futbol üzerinden popülizm yapmak yerine toplumun esas sorunlarını düşünmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açıklama şöyle;

"Spor kamuoyunun dikkatine,

Son günlerde ülkemizde artış gösteren Covid-19 vakalarının içerisinde, ülkemizi yönetenler maalesef bu hastalıkla nasıl baş edeceğimizi konuşmak yerine sürekli olarak futboldan ve futbolun başlaması gerektiğinden bahsetmektedir. Basında ve sosyal medyada hemen hemen hergün ülkeyi yönetenlere spor örgütleri ve benzeri kurumlar tarafından yapılan ziyaretlerde “futbol başlamalı” “futbolu başlatmamız lazım” şeklinde açıklamalar yapılmaktadır.

Şu unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu özelinde futbol ailesi, sportif aktivitenin yanı sıra toplumu ilgilendiren konulara ve toplum sağlığına büyük önem vermektedir. Futbol kulüplerimiz kurulduğu günden itibaren her zaman Kıbrıs Türk toplumuna öncülük etmiştir. Özellikle bugün 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası olması sebebiyle de hatırlatmak isterim ki futbol kulüplerimiz milli mücadelede hep ön saflarda yer almış, zor günlerde Kıbrıs Türk toplumunu etrafına toplamış ve birlik beraberlik ortamı yaratmıştır.

Ülkemizde hızla artış gösteren vakalara bakıldığı zaman birçok insan bugün bize futbolu başlatmadığımız için teşekkür etmekte ve bizim çok büyük bir kaosun önüne geçtiğimizi söylemektedir. Çok güzel bir söz vardır “Futbol sadece futbol değildir”. Zira futbol ailesi de çok büyük ve ülkedeki tüm sektörlere hitap eden bir sektördür. Şundan eminim ki bugün futbol başlamış olsaydı, büyük bir kesim bizi eleştirecek ve çok daha yüksek rakamlı pozitif vakalardan bahsetmiş olacaktık. Bu durumda da ülkemizi yönetenler ilk olarak futbolun durması için çaba sarf etmiş olacaktı.

Ülkemizi yönetenlere diyeceğim şudur ki popülist söylemlerden vazgeçsinler. Futbolu biz düşünürüz, kendileri toplumu bu çıkmazdan nasıl kurtaracaklarını düşünsünler. Bizi yönetenler; 13’üncü maaşları nasıl ödeyeceklerini, toplumun ekonomik ve sağlık yönünden nasıl ayakta kalacağını, özel sektörde batan işyerleri ile ilgili ne yapılacağını ve işsiz kalarak evine ekmek götüremeyen yüzlerce vatandaşımıza ne olacağı ile ilgilensinler, futbolu ve futbol ailesini biz düşünürüz.

Saygılarımla,"

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı

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21/12/2020 10:31