Sertoğlu: Yargıya güveniyoruz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nun 10 Ağustos 2022 tarihinde almış olduğu karar uyarınca, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın KTFF ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yönelik “hakaret” içerikli sözleri sebebiyle bugün dava açtı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu konu ile ilgili açıklama yaparak yargıya güvendiklerini söyledi.

Başkan Sertoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Spor kamuoyuna;

Bugün itibariyle KTFF Yönetim Kurulu ile birlikte Sayın Ersin Tatar’a “hakaret davası” açmış bulunmaktayız. Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki bizim hiçbir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir derdimiz, bir problemimiz yoktur. Ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) gibi bu topluma mal olmuş bir kurumun başkanına ve yönetim kuruluna kimse “şerefsiz” yakıştırması yapamaz, bu kelimeyi sarf edemez.

Bu kurumun başında olan ve yöneten kişiler olarak bizim görevimiz bu güzide kuruma yapılacak her türlü saldırı ve hakaretlere karşı dimdik durmaktır. Bundan önce hep böyle yaptık, bundan sonra da böyle olacak.

Bu konu bizim için bugün yargıya taşınarak kapanmıştır. Bundan sonraki süreç de yargı sürecidir. Son noktamız yargı süreciydi ve yaptığımız başvuruyla da Sayın Ersin Tatar’ı bugünden itibaren yargıya havale ettik. Yüce yargımıza olan güvenimizin sonsuz olduğunu belirtir, saygılar sunarım.

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı

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15/08/2022 12:34