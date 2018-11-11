Sertoğlu:Hedefimiz Finansal Destek Programlarinin Sürdürülebilirliği

YAGA (Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, YAGA’nın artık hem finansal desteğin, hem de tüm bilgilerin bir çatı altında toplandığı bir merkez haline geleceğini söyledi.

Sertoğlu, 2019’da “Tek durak ofisi” uygulamasına geçecek olan YAGA’nın bundan sonra hayatına YAKA olarak devam edeceğini açıkladı.

TAK Ajansı’na mülakat veren Sertoğlu, KOBİGEM’in faaliyetlerine devam ettiğini, yatırımı ve finansı birlikte desteklemek adına yeni uygulamalara geçileceğini anlatarak, YAGA’nın daha iyi hizmet vermesi için yeni uygulamalar çerçevesinde bünyesinde bazı değişikliklere gideceklerini vurguladı.

YAGA Direktörlüğü’ne yeni atanan Ebru Kaptan Sertoğlu, hedeflerini ve kurumun daha ileri taşınması için yapılacak projeleri anlattı ve bu adımların atılması yönünde kararlılıkla yürüyeceğini vurguladı.

YAGEM, (Yatırım Geliştirme Merkezi) İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) ve KOBİGEM’in (Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi) yeni ve eski birimlerinin tek bir çatı altında toplanacağını dile getiren Sertoğlu, tüm kurumların bir araya gelerek YAKA (Yatırım ve Kalkınma Ajansı) çatısı altında hizmet vereceğini kaydetti.

“HEDEFİMİZ FİNANSAL DESTEK PROGRAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ”

Hedeflerinin tüm bakanlıklar tarafından sağlanan finansal destek programlarının sürdürülebilir ve belirli standartlarda verilmesi olduğunu dile getiren Sertoğlu, 3 yıllık yatırım stratejisinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla eylem planının takipçisi olacaklarını kaydetti.

“YAGA BUGÜNE KADAR 100’DEN FAZLA YATIRIMCIYA DESTEK VERDİ”

YAGA’nın 2008 yılında kurulduğunu dile getiren Sertoğlu, kurumun, ülkeye gelen yatırımcıların yatırım ortamını ve iklimini geliştirmek gibi kalkınmaya yönelik çok güzel görevler üstlenmiş olduğunu kaydetti.

Her türlü büyük yatırımların hedef alındığı ve bu yatımcıların her türlü bilgiyi bir yerden alması amacıyla kurulan YAGA’nın bugüne kadar 100’den fazla yatırımcıya da destek verdiğini belirtti.

“KOBİGEM BUNDAN SONRA YAGA’NIN ALTINDA FAALİYET YAPACAK”

KOBİGEM’in kurumsal yapısının olmamasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Sertoğlu, YAGA ve KOBİGEM’in daha verimli çalışabilmesi için yeni yapılan düzenleme ile bundan sonra KOBİGEM’in YAGA’nın altında faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

“ARTIK BAŞBAKANLIK ÇATISI ALTINDA TÜM BAKANLIKLARIN FİNANSAL DESTEK PROGRAMLARI DAHA KOLAY OLACAK”

Başbakanlığa bağlı YAGA artık KOBİGEM’in yürüttüğü finansal destek programları ile yerli ve yabancılara yönelik yatırım stratejileri doğrultusunda hem finansman hem de finansman dışı programları birleştirilerek daha verimli hale geleceğini dile getiren Sertoğlu, iki kurumun birleşmesiyle koordinasyon ve veri tabanı oluşturmada karşılaşılan sorunların aşılacağını ve bunun verimliliğe yansımalarının yakında görüleceğini kaydetti.

Sertoğlu ayrıca yeni bir birimin, İŞGEM’in kurularak, network geliştirici uygulamaya geçilecek sistem ile bilişim ve inovasyon konularında yabancı yatırımcıların beşeri (insan) sermaye desteği alacakları bir merkez, yani bir kuluçka merkezi oluşturulacağını kaydetti.

“HEDEF, İHALEDEN İZLEMEYE KADAR DESTEK”

Başbakanlık altında DPÖ’nün 5 yıllık planlamasının aktif hale gelişinde, yatırım ayağının takipçisi olacak bir kurum yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Sertoğlu, hedeflerinin yatırım yapılması istendiği alanlarda ihaleden izlemeye kadar destek verilmesi olduğunu vurguladı.

“KOBİGEM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK”

KOBİGEM’in çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Sertoğlu, KOBİGEM’in yalnızca turizm ve tarım değil tüm bakanlıklar ile reel sektöre destek programı yapma imkanı sağlayacağını belirtti.

2019 YILINDAN BEKLENTİLER

2019 yılından beklenilenleri ve çalışmalara da değinen Sertoğlu, KOBİGEM’in yürüttüğü tüm finansal destek programlarının çerçevesini artırarak yeni programlar oluşturulacağını, sürekli eğitim merkezleri kuluçka merkezleri gibi çalışmalar ile ülkemizdeki yerli ve yabancı tüm yatırımların destekleneceği sürdürülebilir bir sistem için çalıştıklarını kaydetti.

“MEVCUT İŞLETMELER KORUNACAK”

Sertoğlu, 3 yıllık yatırım stratejisi çıkartılarak yerli yabancı yeni yatırımcıların istenilen strateji doğrultusunda yatırımlarının sağlanmasını hedeflediklerini dile getirdi. yerel sanayiciler ile işbirliği içerisinde olan yatırımcılara veya onların ürünleri ile yatırımlarını tamamlayanlara da imtiyazlar tanınacağını söyledi.

Yerel imalatçı ile yatırımcı arasında bir sinerji içerisinde yatırım yapılmasının sağlanacağını vurgulayan Sertoğlu, bu uygulama ile mevcut işletmelerin özellikle sanayicilerin pazar payını artıracaklarını ve rekabet güçlerinin de artacağını belirtti.

İŞGEM PROJELERİ İLE ADAYI DAHA ÇEKİCİ HALE GETİRECEĞİZ

İş Geliştirme Merkezi’nde de birçok proje yapma hedefi ile adayı daha çekici hale getireceklerini dile getiren Sertoğlu, kuluçka merkezleri ile teknoparkların oluşumu ve gelişimine destek verilerek, daha küçük çaptaki yabancı yatırımcıların inovasyon ve bilişim konularında yatırım yapmalarının sağlanacağını vurguladı.

HİBE BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

Sertoğlu ayrıca, Tarım, Turizm, ve Sanayi hibe programının 25 Ekim’de ilan edildiğini ve Aralık ayının 17,18,19’unda yine geçmiş yıllarda olduğu gibi KOBİGEM –Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasında hibe başvurularının kabul edileceğini duyurdu.

Hibe sonuçlarının da Şubat sonunda açıklanmasının hedefleneceğini de söyleyen Sertoğlu, faiz destekli kredi programlarını da devam ettiğini ve halen 3 ay ödemesiz %9.8’lere kadar inen kredilerin de verilmeye devam ettiğini kaydetti.