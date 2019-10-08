Sertoğlu'na Avustralya'dan ziyaret

Sertoğlu: "İşbirliğinden mutluluk duyarız"

Şu anda Avustralya 2.Ligi’nde mücadele eden Hume City FC ayrıca üst lig takımlarıyla kupa mücadelesinde de yer alıyor. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Sertoğlu, ziyaretlerinden ötürü Zorlu Kaya’ya teşekkür ederek işbirliğinden büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Sertoğlu, KTFF olarak amaçlarının ülke gençliğinin topluma kazandırılması olduğunu ve bu doğrultuda da gerek yurt içi gerekse de yurt dışında birçok çalışma yapıldığını söyledi.

Kulübü Kıbrıslı Türkler kurdu

Kıbrıslı Türkler’in kurucusu olduğu 1974 yılında kurulan Hume City FC takımı birçok yaş kategorisinde futbolcusu olan kompakt bir futbol kulübü görüntüsünde yer alıyor. Minikler kategorisinden U20 kategorisine kadar altyapılarda birçok organizasyona katılan Avustralya takımının bir de kadın futbol takımı bulunuyor.

08/10/2019 14:14