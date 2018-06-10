Sertoğlu’ndan Milli Takıma Kutlama

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONIFA’nın Londra’da düzenlediği Dünyası Kupası’nda ikinci olan KKTC Futbol Milli Takımı’nı kutladı, nice başarılar diledi.

Sertoğlu, 31 Mayıs’ta başlayıp dün sona eren şampiyona boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli takımına büyük destek veren Londra’daki Kıbrıs Türk Toplumu’na da teşekkür etti.

Sertoğlu, “ Kıbrıs Türk gençliği bizim güvencemizdir, geleceğimizdir. Kıbrıs Türk gençliği herşeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Gençlerimiz kendilerine olanak tanındığı zaman, imkan bulduklarında büyük başarılara imza atabileceklerini ispatlamışlardır” dedi