Sertoğlu’nun istifası kabul edilmedi

Geçtiğimiz yıl 3.dönem Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Hasan Sertoğlu 1.yılını tamamlarken Belediye Başkanlığına aday olduğu için görevi bırakacağını açıklamıştı.

3 yıl daha görev süresi bulunan Sertoğlu dün yapılan Olağan Mali Genel Kurulda istifa ederken, genel kurula katılan kulüpler tarafından istifası kabul edilmedi. Başkan ve Yöneticiler Futbol Federasyonunda büyük işler başaran Sertoğlu’nun görevine devam etmesi taraftarı olduklarını böyle bir spor adamını kaybetmek istemediklerini açıklayarak, Sertoğlu’nun göreve devam etmesini istedi. Sertoğlu’nun görev süresi bulunan 3 yıl daha görevine devam etmesi için baskıda bulunan birçok başkan ve yönetici dün yapılan Olağan Mali Genel Kurulda söz hakkı alarak konuşan ve istifa eden Sertoğlu’nun göreve devam etmesi için tek yumruk olarak büyük destek belirttiler. Genel Kurula katılan 23 kulüpten 22’si istifayı kabul etmeyerek ret oyu verirken, Yalova kulübü istifayı kabul etti. Böylece istifası kabul görmeyen Sertoğlu hafta içi yönetim kurlunu toplayarak görüşeceğini ve kararını açıklayacağını belirtti. Sertoğlu devam etme kararı içerisinde olduğunun sinyalini verirken bu kadar kulübün desteğini ve isteğini göz ardı edemeyeceğini ancak yönetimi ile görüşüp kararını açıklayacağını belirti.

Mali rapor onaylandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017 – 2018 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapılırken Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 01.06.2017-31.05.2018 dönemine ait mali raporu küpler tarafından onaylandı.

Kaynak: BRTK