Serveti milyonları aşan kediye iş teklifleri yağıyor

Dünyanın en zengin kedilerinden Olivia Benson, genellikle "cool" ve rahat tavırlarıyla tanınıyor. Dünyaca ünlü sahibi ise Olivia’nın diğer kedilerine göre daha "uyanık" ve "keyfine düşkün" bir kedi olduğunu söylüyor. Ayrıca Olivia, çoğu zaman sahibinin konser arkasında çektiği fotoğraflarda ve videolarda yer alıyor.

TÜRLÜ REKLAMLARDA OYNADI

Olivia, Diet Coke reklamlarında, AT&T kampanyalarında ve bazı şarkıların video kliplerinde 'rol' aldı. Servetini bu görünürlük sayesinde elde eden Olivia'nın, bu durumdan keyif aldığını söylemek bile mümkün...

HAYRANLARI ONUN İÇİN ÜRÜNLER YAPIYOR

Olivia Benson, sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda sahibinin markasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda... Hayranları Olivia için tişörtler, peluş oyuncaklar ve diğer ürünler yaparak ona olan sevgilerini gösteriyor.

ADINI SWİFT'İN FAVORİ KARAKTERİNDEN ALIYOR

Olivia Benson, adını dünyaca ünlü şarkıcı sahibi Taylor Swift'in sevdiği televizyon dizisi Law&Order: SVU'daki karakter Olivia Benson'dan alıyor. Scottish Fold cinsi Benson, şimdilerde 100 milyon doları aşan servetiyle dünyanın en zengin evcil hayvanları arasında yer alıyor ve hala da iş birliği teklifleri yağmaya devam ediyor...