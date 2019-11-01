Servis şoförü mahkemeye çıkarıldı

Minareliköy’de faaliyet gösteren bir eğitim merkezi önünde 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Gökçen Eyri mahkeme çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Halil Güleri,, Polis, zanlı Gökçen Eyri’nin 31 Ekim 2019 tarihinde 12.30 raddelerinde Minareliköy’de faaliyet gösteren bir eğitim merkezi önünde yönetimindeki TGM 371 plakalı otobüsle, ilkokullardan toplamış olduğu öğrencileri indirdikten sonra tekrar yola çıkmak için dikkatsizce geri geri gittiği esnada aracın sol yan kısmında bulunan 4 yaşındaki Mert Çakır’ı fark etmeyerek, aracın sol ön tekerleği ile Çakır’ın sol ayağının üzerinden geçtiğini ve ağır yaralanmasına neden olduğunu anlattı.

Polis, 4 yaşındaki Mert Çakır’ın hastaneye kaldırıldığını ve sol ayağında parçalı kırık ve kalçasında ise çıkık olduğunu ve halen yoğun bakımda olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

01/11/2019 17:23