Ses kaydı davasında 1 gün tutukluluk!

Gözaltına alnan İş insanı Tekin Arhun ve Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, İsmail Karaböcek, Nurettin Arapsoy hakkında Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçlamasıyla 1 gün tutukluluk kararı verildi.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Yoluyla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, Kişiler Arasında Telefon İle Yapılan Haberleşmeyi Tarafların İzni olmaksızın Kaydetmek ve İfşa Etmek, Tanıkları Yalan İfade Vermeye veya Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvike Teşebbüs Etmek suçları ile tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı

Zanlıların İlk etapta soruşturma maksatlı 1 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verildi

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27/05/2021 14:35